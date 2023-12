Il libro “Cuore” per i bambini di Calderara di Reno

La “biblioteca natalizia” dei bambini di Calderara di Reno si arricchisce di un nuovo libro, anche questo carico di significati come i precedenti e testo immortale della letteratura per ragazzi. È “Cuore” il romanzo che l’Amministrazione Comunale regala per l’imminente Natale, una sorpresa che è diventata ormai una consuetudine: dopo “Il piccolo principe” del 2020, “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” del 2021 e “Canto di Natale” regalato nel 2022, ecco il capolavoro che Edmondo De Amicis scrisse nel 1886 e ha accompagnato intere generazioni di bambini e ragazzi.

Saranno 700, di età compresa tra i 3 e i 10 anni, i destinatari del dono del Comune: tutti i bimbi e le bimbe di questa fascia d’età riceveranno nel prossimo fine settimana il volume, anche quest’anno fortemente voluto dal Sindaco. «Un libro che ci trasmette tanti insegnamenti che dobbiamo fare nostri – ha scritto il primo cittadino nel messaggio allegato al regalo e accompagnato dalla frase di Maya Angelou “Sii un arcobaleno nella nuvola di qualcun altro” –. Un libro che rappresenta un inno alla gentilezza, alla buona educazione, al rispetto, all’amicizia e alla gratitudine. E non poteva non essere così quest’anno, visto anche che da poco Calderara è diventato il 52esimo Comune Gentile d’Italia. Perché la gentilezza è un superpotere: è un grande cuore che sconfigge la prepotenza e l’arroganza dei cuori piccoli. Fa bene a chi la riceve e anche a chi la fa».

La lettera firmata dal Sindaco verrà recapitata insieme al libro dall’associazione Percorsi Sicuri, che come nelle precedenti occasioni si occuperà della consegna: «Anche quest’anno – aggiunge Falzone – ho ringraziato i bambini per tutto quel che fanno, e detto loro che questo dono lo meritano: quello che ho preso con loro è un impegno cui non voglio venir meno, nato nel Natale 2020 quando l’emergenza sanitaria ci attanagliava e sentivo prima di tutto di ringraziarli per la grande pazienza e maturità dimostrate».

Il regalo con cui il Sindaco e il Comune tutto augurano buon Natale a tutte le famiglie e all’intera comunità di Calderara è stato reso possibile, oltre che dall’Amministrazione, dal sostegno di S.I.BO. Srl, «una bellissima ed importante azienda di Calderara – conclude il primo cittadino –, sempre vicina alla comunità. Ringrazio di cuore la famiglia Calabrese che, con convinzione, ha condiviso ancora una volta la nostra iniziativa. Grazie anche alla nostra associazione Percorsi Sicuri che curerà la consegna casa per casa».

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Calderara di Reno