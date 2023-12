A San Matteo della Decima il presepe meccanico della famiglia Fabbri

Ormai da qualche anno la famiglia Fabbri realizza e mette a disposizione dei visitatori a San Matteo della Decima un grande ed ingegnoso presepe meccanico, interamente realizzato dal papà Enrico e dai figli Andrea e Luca anche grazie ai preziosi consigli e alla pazienza di mamma Sonia. Infatti la casa di famiglia in questi giorni si trasformava in una sorta di appartamento-presepe date le dimensioni dell’opera con l’alternarsi del giorno e della notte e del sottofondo sonoro.

Attualmente la famiglia si è trasferita in una nuova spaziosa villetta dove il presepe è stato riallestito in uno spazio più consono, in via dei Gelsi 20 sempre a Decima. Anche nonno Abdon Fabbri, non da molto scomparso, era un artigiano di rara perizia e da lui hanno preso le mosse figlio e nipoti cesellando i personaggi, progettando le scene e incorporando nelle statuine i dispositivi che consentono la vasta gamma dei movimenti attorno alla scena della Natività. Per informazioni: 340 7660217 Enrico.

Fabio Poluzzi