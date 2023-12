In arrivo a Persiceto un Centro per l’Impiego potenziato e un nuovo Spazio adolescenti

L’intervento di ristrutturazione dell’edificio storico denominato “Ex-Caserma dei Carabinieri” rientra nel progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando di Rigenerazione Urbana 2021. Il comune di Persiceto ha ottenuto un finanziamento di 700.000 euro, a fronte del costo complessivo di realizzazione dell’opera pari a 2.500.000 euro, partecipando al bando con il progetto “Prossima fermata: Ri-Generazione. Intervento di recupero e rifunzionalizzazione del fabbricato “Ex-Caserma dei Carabinieri”.

Nella mattina di venerdì 15 dicembre si è tenuta a Persiceto una conferenza stampa di presentazione sui lavori di riqualificazione dell’edificio “Ex Caserma dei Carabinieri” che ospiterà uno Spazio Giovani attualmente assente nel territorio comunale e un Centro per l’Impiego rinnovato e potenziato. Per l’occasione sono intervenuti alla conferenza Lorenzo Pellegatti, sindaco del Comune di Persiceto, Alessandra Aiello, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Persiceto, Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore alle Politiche giovanili e ai Servizi Sociali del Comune di Persiceto, Paola Cicognani, direttrice dell’Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia -Romagna e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna.

L’intervento si pone tre principali obiettivi: il recupero, il restauro conservativo e il miglioramento sismico dell’edificio storico, la realizzazione di uno Spazio adolescenti attualmente assente nel territorio comunale e la ricollocazione del Centro per l’Impiego attualmente esistente in via Modena, al fine di ampliare gli spazi e mantenere la presenza del servizio a livello territoriale. Per la realizzazione di quest’ultimo intervento contribuisce, inoltre, con la quota di 500.000 euro l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna.

“Con il bando sulla Rigenerazione urbana – ha dichiarato Vincenzo Colla, assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali – la Regione Emilia-Romagna ha voluto sostenere interventi di recupero e riuso di immobili di proprietà pubblica o da destinare a uso pubblico, per un’azione di qualificazione dell’ambiente urbano, di coinvolgimento attivo delle comunità locali e di rafforzamento della coesione sociale, nonché di miglioramento delle prestazioni energetico-ambientali del contesto interessato dall’intervento. Nell’ambito del Piano di potenziamento dei Centri per l’impiego, invece, stiamo facendo un investimento senza precedenti e strutturale. Gli uffici per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro dovranno proporsi come Centri per l’impiego di comunità, in grado di lavorare in rete con l’intero territorio, in modo da individuare i migliori sbocchi occupazionali per chi cerca un lavoro. Investiamo sulle sedi affinché siano accoglienti, di qualità, sicure e con le giuste dotazioni tecnologiche, e sulle persone che vi lavorano, formandole affinché siano in grado di accompagnare gli utenti e intercettare i bisogni del territorio”.

“Per quanto riguarda lo Spazio adolescenti – ha aggiunto il sindaco Lorenzo Pellegatti – l’obiettivo è quello di creare uno spazio di incontro e confronto tra pari, nonché di valorizzazione del volontariato giovanile. Un luogo a disposizione dei ragazzi per trovarsi, esprimersi, creare, anche con l’aiuto di educatori qualificati e formati per sostenerne la capacità espressiva. Il Centro diventerà anche punto di convergenza della rete territoriale dei servizi di prevenzione e contrasto del disagio. Ospiterà i servizi già esistenti destinati all’adolescenza così come altri da attivare a sostegno dei più giovani, penso ad esempio ad attività laboratoriali, artistiche e di gioco, a servizi di ascolto e sostegno psicologico, a servizi educativi e di supporto nel contrasto della dispersione scolastica, che potranno trovare qui uno spazio strutturato e facilmente accessibile da parte dei ragazzi”.

