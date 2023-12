“Le radici della memoria”: Persiceto ricorda il rastrellamento di Amola e Sabbiuno

La notte fra il 4 e il 5 dicembre 1944, nelle campagne persicetane fra Amola, Le Budrie e Borgata Città, alcuni reparti delle SS tedesche, paracadutisti della divisione Goering e gruppi fascisti rastrellarono oltre 300 persone. Successivamente tra il 14 e 23 dicembre molti giovani persicetani imprigionati durante il rastrellamento furono uccisi nell’Eccidio avvenuto a Sabbiuno di Paderno. Per mantenere viva la memoria delle vittime delle stragi il Comune di Persiceto, medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana, invita la cittadinanza ad alcuni momenti commemorativi organizzati in collaborazione con Anpi sezione di Persiceto e il Comitato per le onoranze dei Caduti di Sabbiuno.

Domenica 3 dicembre si terrà la cerimonia di commemorazione ufficiale del Rastrellamento di Amola, Le Budrie e Borgata Città. Per raggiungere i cippi il Comune mette a disposizione della cittadinanza un apposito pullman (partenza alle ore 9.30 da parco Pettazzoni) con arrivo alle ore 10 presso il monumento ai Caduti di Amola. Qui si terrà la deposizione della corona in memoria ai caduti, l’intervento del vicesindaco e la benedizione del cippo. Alle ore 10.45, seguirà la commemorazione con deposizione delle corone davanti ai monumenti ai Caduti di Le Budrie e, intorno alle 11.10, davanti alla lapide dedicata ai Caduti di Borgata Città con benedizione dei cippi. Durante la commemorazione la delegazione Anpi leggerà alcuni brani sui fatti avvenuti il 5 dicembre 1944.

Nel pomeriggio, alle 15.30, nella sala consiliare del Municipio seguirà la presentazione del libro “Una storia, tante voci. Memorie e immagini della Seconda Guerra Mondiale nel Persicetano e oltre” a cura di Maria Resca, Oriana Bonasoni, Patrizia Berselli. L’evento e la pubblicazione sono promossi dal Gruppo Storico Archeologico Ambientale col patrocinio del Comune. Intervengono: Lorenzo Pellegatti, sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto, Anna Cocchi, presidente Anpi provinciale Bologna, Marco Marchesini, presidente del Gruppo Archeologico Storico Ambientale, Silvia Marvelli, direttore di Agen.Ter, Tito Menzani, docente di Storia Economica presso l’Università degli Studi di Bologna. Saranno presenti le curatrici del volume Maria Resca, Oriana Bonasoni e Patrizia Berselli ed Enrico Papa, autore di una poesia e di un saggio nel volume. Letture di alcuni brani a cura di Silvia Nicoli Marchesini, Biblioteca comunale “G. C. Croce” ed Erica Greco, Anpi di San Giovanni in Persiceto.

Martedì 5 dicembre, sempre a commemorazione del rastrellamento, con ritrovo alle ore 6.15 davanti al monumento ai Caduti di Amola, si terrà la consueta Fiaccolata da Amola a Sant’Agata Bolognese a cura di Anpi sezioni di Persiceto e Sant’Agata patrocinata dal Comune. Alle ore 6.30 si partirà a piedi verso Sant’Agata Bolognese, con arrivo previsto per le ore 7.30 al Teatro Comunale di Sant’Agata dove si terranno alcune letture a tema.

In serata, alle ore 20.30 nella Sala consiliare del Municipio (corso Italia 70), si terrà poi la presentazione del libro “L’ombra non è mai così lontana” (Oblomov, 2023) di Leila Marzocchi, promossa dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti. Per l’occasione dopo i saluti istituzionali di Maura Pagnoni, assessore alla Cultura, interverranno Alberto Preti, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Bologna, autore del libro “Sabbiuno di Paderno, 1944” e Leila Marzocchi, autrice. Modera Giorgio Franzaroli, fumettista. Ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza. Il libro ha vinto il premio giornalistico Marina Garbesi 2023 per la sezione graphic novel e il premio Emilio Lussu 2023.

Domenica 17 dicembre si terrà poi la cerimonia ufficiale di Commemorazione dell’Eccidio di Sabbiuno: per raggiungere il monumento di Monte Sabbiuno, alle ore 8.30 partirà un pullman da parco Pettazzoni, con fermate ad Anzola e Lavino e con arrivo verso le ore 10.15 al Sacrario di Sabbiuno dove si svolgerà la commemorazione con benedizione del monumento, deposizione delle corone e interventi delle autorità. Il rientro a Persiceto è previsto per le ore 13 circa.

