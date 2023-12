Operazione Pane, un numero telefonico per aiutare chi è in difficoltà

I frati di Operazione Pane lavorano ogni giorno per accogliere e aiutare chi è in difficoltà, offrendo un pasto caldo, una parola di conforto, un aiuto nelle spese quotidiane o quello che serve per trascorrere la notte.

Con il recente aumento dei costi della vita, sono sempre di più le famiglie e le persone che fanno fatica a mettere un pasto a tavola e hanno bisogno di un aiuto. Per questo Antoniano ha esteso la rete solidale di Operazione Pane a nuove realtà francescane in Italia come Reggio Calabria e Cava de’ Tirreni.

Negli ultimi mesi, dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna, siamo intervenuti sostenendo la realtà delle Suore Francescane della Sacra Famiglia di Cesena nel dare aiuto alle persone rimaste senza una casa.

Operazione Pane è la Campagna di Antoniano che sostiene 20 mense francescane* in Italia e 5 nel mondo che ogni giorno accolgono chi ha perso tutto e ha bisogno di aiuto per ritrovare la speranza.

*Le mense francescane di Baccanello, Bari, Bologna, Bordighera, Castellamare, Catanzaro, Cava de’ Tirreni, La Spezia, Lonigo, Milano, Monza, Palermo, Parma, Pavia, Reggio Calabria, Roma Merulana, Roma Ripa, Torino, Verona, Voghera, Aleppo, Kiev, Konotop, Odessa, Braila.

Atlantis Company Srl