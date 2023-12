Persiceto: al via il processo partecipato per il polo sportivo di via Castelfranco

Il Consiglio comunale di Persiceto ha deliberato una proposta di percorso partecipato per l’ampliamento della zona sportiva di via Castelfranco: a partire dal 20 gennaio prenderanno il via una serie di appuntamenti rivolti a tutti i cittadini e agli stakeholder che saranno chiamati ad esprimere suggerimenti per proposte progettuali da presentare all’amministrazione comunale.

“L’obiettivo principale di questo processo partecipato – dichiara Valentina Cerchiari, vicesindaco e assessore allo Sport – è coinvolgere cittadini e stakeholder nel progetto di ampliamento dell’area sportiva di via Castelfranco, che è molto frequentata sia dagli sportivi che da tutta la cittadinanza. Oltre alle tante attività sportive quotidiane penso ai mesi estivi e a eventi come il torneo Playground o a SanGiovanni ’50, che richiamano un pubblico sia giovane che adulto e trasformano il parco in un cuore vivo e pulsante del nostro paese. Nell’area sono già presenti diversi impianti sportivi ma quello che vorremmo fare è implementare il ventaglio dell’offerta ora esistente e rispondere ai bisogni dei tanti fruitori, che sono per la maggioranza residenti ma che a volte vengono anche da paesi limitrofi. Invito quindi tutti a partecipare a questo percorso che si snoderà in una serie di appuntamenti da qui a maggio e a portare il proprio contributo”.

Dopo la delibera di Consiglio comunale “Proposta di percorso partecipativo per l’individuazione delle strutture sportive ed infrastrutture ad esse correlate che dovranno essere presenti nel progetto di ampliamento della zona sportiva nel Comparto Manganelli”, è stato redatto un progetto di percorso poi condiviso in due incontri con la Cabina di regia e il Tavolo di negoziazione e sono state definite le modalità di avvio del percorso stesso, secondo i tempi e le modalità di svolgimento previste dal Regolamento comunale sul Processo partecipativo.

Il primo appuntamento del percorso, “Partecipa e stai al passo!”, si terrà sabato 20 gennaio dalle alle ore 10 alle ore 12.30 con ritrovo presso il nuovo parcheggio della zona sportiva di via Castelfranco. La prima parte della mattinata sarà dedicata ad una passeggiata all’interno del parco che toccherà i vari impianti sportivi presenti per arrivare poi alla zona che accoglierà l’ampliamento: si tratta di un’area di oltre 44.000 metri quadrati inseriti nel comparto “Manganelli”. Dopo la passeggiata, verso le ore 10, tutti i partecipanti sono invitati a una pausa caffè presso la Bocciofila persicetana a cui seguirà un tavolo di lavoro con somministrazione di un questionario per la raccolta di suggerimenti sull’ampliamento della zona sportiva. Per partecipare alla mattinata è necessario iscriversi compilando il modulo accessibile dal sito web del comune www.comunepersiceto.it e presso l’Ufficio Urp del Comune.

Dopo la prima giornata di lavori, il questionario verrà pubblicato anche on line sul sito del Comune, pubblicizzato attraverso i vari strumenti di comunicazione e messo in distribuzione presso l’Urp. Nel mese di febbraio verranno raccolti i dati e si terrà una giornata di workshop con gli stakeholder del tavolo di negoziazione per giungere alla realizzazione di una o due proposte progettuali da presentare all’amministrazione comunale. Infine, nel mese di maggio le proposte saranno presentate in consiglio comunale e poi alla cittadinanza.