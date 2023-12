Persiceto “Città dello Sport”

Sabato 16 si terrà la XIV edizione della manifestazione “La Città dello Sport”: alle ore 17 presso il Palazzetto “Ragazzi”, in via Muzzinello 17 a Persiceto, si svolgerà la cerimonia di riconoscimento ai meriti sportivi di cittadini persicetani, tesserati in associazioni e società sportive locali o fuori comune. Per l’occasione i concittadini saranno premiati dall’Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e dal referente Coni per Terred’acqua Enrico Belinelli.

Il Comune di Persiceto promuove da anni questo momento ufficiale di riconoscimento ai meriti sportivi di cittadini persicetani, tesserati in associazioni e società sportive locali o fuori comune. Con i suoi 12.000 praticanti Persiceto può infatti definirsi una città di appassionati sportivi.

La manifestazione prenderà avvio sabato 16 alle ore 17 presso il Palazzetto “Ragazzi” (via Muzzinello 17) con la consegna di 150 benemerenze, che coinvolgeranno in particolare atleti e dirigenti delle associazioni Arcieri di Re Bertoldo, Future Club, Podistica Persicetana, Ritmo Danza, Società Ginnastica Persicetana, Shin Sen Ju Jistu, SportBlok Palestre, Tennis Decima, Unione polisportiva Persicetana, Vis Basket, Volley Decima, WuShu Mei Shan, Yankees & Softball Club.

La conclusione dell’evento è prevista entro le ore 19.

Ufficio Stampa Comune Persiceto