Un passo avanti per il turismo a Persiceto

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Persiceto si è impegnata nell’attuazione di un percorso di sviluppo del settore turistico, in quanto lo considera un asset strategico sul quale investire per il benessere dei cittadini ed il futuro delle nuove generazioni. Tale percorso ha visto nascere lo IAT di Pianura insieme ad un’attività di creazione di offerte turistiche e di esperienze di visita, ma anche di azioni formative e di miglioramento delle relazioni tra gli operatori coinvolti nel rapporto con gli ospiti. Tutte queste attività – e le ulteriori azioni che vanno dalla realizzazione di materiale promozionale agli eventi, ecc. – devono essere parte di un progetto strategico che, partendo dall’analisi del territorio, dal dialogo con gli operatori del settore, da valutazioni sui prodotti turistici esistenti o in fase di sviluppo e da una serie di ulteriori attività declinate a livello locale, possa indicare la direzione da seguire alla filiera turistica di San Giovanni in Persiceto.

“Questo percorso – afferma infatti il sindaco Lorenzo Pellegatti – si appresta ora ad entrare nella sua seconda fase, quella che serve a delineare con precisione la strategia che sia il settore pubblico sia quello privato dovranno seguire per ottenere i migliori risultati dal turismo, ed è per questo motivo che stiamo già lavorando, affiancati da una società specializzata e in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, nella realizzazione di un Piano di Marketing Territoriale”.

Un Piano per la cui realizzazione è stata avviata una fase di dialogo con i referenti delle associazioni di categoria e con gli operatori turistici; oltre a ciò, l’amministrazione comunale ritiene importante ascoltare anche il parere dei commercianti e della comunità, di ogni cittadino che opera e vive in questo territorio.

“Proprio per ascoltare il pensiero di tutti coloro che hanno a cuore il futuro di San Giovanni in Persiceto e lo sviluppo dell’economia turistica – aggiunge Maura Pagnoni, assessore al Turismo, Cultura e Scuola – invitiamo la cittadinanza a partecipare a questa riflessione: è sufficiente collegarsi alla pagina web appositamente realizzata per rispondere a poche e semplici domande e dare il proprio contributo di pensiero”.

“La collaborazione avviata con il Comune di San Giovanni in Persiceto sul versante del marketing territoriale costituisce un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato – sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna -. L’Amministrazione comunale ha costruito, in questi anni, un percorso importante di sviluppo del settore turistico e come Associazione ci siamo messi a disposizione per portare il nostro contributo e quello delle nostre imprese associate”.

“Come Confcommercio Ascom San Giovanni crediamo molto nella capacità attrattiva del nostro comune – dichiara Fabio Minichino, presidente Confcommercio Ascom San Giovanni -. Il lavoro che stiamo portando avanti con l’Amministrazione comunale e lo IAT di Pianura punta a valorizzare il turismo, e il suo indotto, come asset di sviluppo economico e sociale dell’intero territorio, con ricadute significative anche per la rete dei servizi di prossimità e per tutto il terziario persicetano”.

Collegandosi al sito www.turismopersiceto.it ognuno può esprimere liberamente la propria opinione, indicare criticità o temi da approfondire, e proporre soluzioni migliorative, con la garanzia dell’anonimato, in quanto non viene richiesto alcun riferimento personale.