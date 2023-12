A partire da gennaio 2024 il centro di raccolta sangue di San Giovanni in Persiceto si trasferisce dall’Ospedale al Poliambulatorio in via Circonvallazione Dante. Aumentano le giornate di donazione e i posti riservati ai donatori.

A seguito delle procedure di accreditamento della sede, dal 4 gennaio le donazioni a San Giovanni si svolgeranno al primo piano del Poliambulatorio in via Circonvallazione Dante 12/D. Per motivi organizzativi il centro raccolta sarà aperto nelle giornate del giovedì e del sabato e non più in quelle della domenica. Diventano 30 i posti prenotabili ogni giornata di donazione, così da dare sempre più opzioni di orario ai donatori e alle donatrici.

Giovedì 4 gennaio

giovedì 18 gennaio

sabato 20 gennaio

bologna.avisemiliaromagna.it