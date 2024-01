Minacce a Persiceto: “Finisci peggio di Giulia Cecchettin”

Un’ordinanza applicativa di misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico, sono le disposizioni del GIP nei confronti di un 22enne a seguito delle minacce perpetrate nei confronti della fidanzata 18enne.

Ad intervenire i carabinieri di San Giovanni in Persiceto che hanno indagato a seguito delle dichiarazioni della giovane riguardo al rapporto violento che teneva il 22enne nei confronti della ragazza. Tra gli episodi più gravi il sequestro della ragazza nel corso del Capodanno, costringendola a restare in casa fino al mattino, o minacce proferite come: “Finisci peggio di Giulia Cecchettin”.

Alla 18enne veniva inoltre impedito di andare in palestra, frequentare gli amici, i familiari e non era nemmeno libera di postare sui social determinate foto.