Terred’Acqua: “Adolescenza, possiamo parlarne?”

A gennaio arriva la seconda edizione di incontri itineranti nei comuni di Terred’Acqua, sul tema dell’adolescenza dedicati a genitori, insegnanti, educatori e adulti interessati.

La rassegna, finanziata dalla Regione, è nata dalla collaborazione tra l’Ufficio di Piano Distretto Pianura Ovest, il Centro per le Famiglie Casa Isora e l’Associazione Bangherang e viene riproposta per il secondo anno. L’iniziativa è dedicata in particolare alle dinamiche relazionali che riguardano situazioni di conflittualità e comportamenti a rischio e mira alla costruzione di una “comunità educante” attorno ai ragazzi e alle ragazze del territorio, partendo dal coinvolgimento di tutti gli attori (servizi, scuola, famiglia, associazioni, mondo dello sport).

Ogni appuntamento si terrà dalle 18 alle 20 e sarà guidato da un esperto o esperta del settore socio-psico pedagogico. Gli incontri sono ad accesso libero. Per informazioni scrivere a info@bangherang.it

Giovedì 18 gennaio, Centro per le Famiglie Casa Isora, via Matteotti 2, Persiceto: “Internet: opportunità e pericoli. Conosciamo la rete per prevenire comportamenti a rischio dei figli e agire in caso di bisogno” con Stefania Crema, agente di Polizia Locale, referente del progetto “Mi fido di te”.

Martedì 23 gennaio, Centro Abilità, via Ilaria Alpi 6, Calderara di Reno: “Adolescenza: i cambiamenti degli adulti che accompagnano alla crescita” con Milena Bregoli, psicologa psicoterapeuta Uoc di Psicologia T., spazio giovani Consultorio familiare Distretto Pianura Ovest.

Martedì 30 gennaio, sala polivalente, via Benedetto XIV 33, Sant’Agata Bolognese: “Conflittualità e difficoltà comunicative tra genitori e figli” con Jacopo Ceramelli Papiani, mediatore familiare e pedagogista clinico presso Casa Isora.

Giovedì 8 febbraio, Piccolo Teatro, viale Caduti di via Fani 302, Crevalcore: “Dallo scherzo alla denuncia… quando l’adolescenza bussa alla porta dell’incoscienza” con Antonella Matassa, direttrice Ussm – Ufficio Servizio sociale per i minorenni di Bologna, Dipartimento per la giustizia minorile di comunità.

Martedì 13 febbraio, Villa Terracini (piano terra), via Gramsci 315, Sala Bolognese: “Figli adolescenti e scuola: autonomia, rapporto con i compiti e con il contesto scolastico in generale” con Marco Lolli, psicologo musicoterapeuta e counselor presso Casa Isora.

Martedì 20 febbraio, Centro Giovani La Saletta, via 10 settembre 1943 n. 43, Anzola dell’Emilia: “Attività outdoor come strumento di comunicazione con i figli. Proposta di attività da realizzare in natura” con Lidia De Vido e Riccardo Lombi, Area sostenibilità e Outdoor della Cooperativa sociale La Carovana.