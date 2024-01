Iniziative per la riapertura della “Rotonda” a Crevalcore

L’oratorio della “Rotonda” a Crevalcore, fu fatto costruire nel 1764 dalla Contessa Maria Vittoria Caprara come ex voto alla Madonna per aver salvato suo marito, il conte Francesco Caprara, da una rovinosa caduta.

Il piccolissimo edificio, esempio di armonia architettonica, fu progettato da Petronio Fancelli, mentre il ciclo pittorico è formato da otto opere pregevoli di Nicola Bertuzzi, pittore del tardo barocco, noto come l’anconetano (1710-1777). L’oratorio, danneggiato dal sisma del 2012, viene ora riaperto dopo importanti interventi di restauro.

Domenica 14 gennaio, ore 15/16/17, teatro Verdi (porta Bologna): “Il ciclo pittorico della Rotonda”, tre turni di visita a cura del FAI. Ingresso libero.

Giovedì 18 gennaio, ore 21, teatro Verdi (porta Bologna): “Rotonda Caprara tra storia, arte, fede e tradizione”. Serata a cura dell’Accademia Indifferenti Risoluti. Ingresso libero.

Sabato 20 gennaio, ore 9, teatro Verdi (porta Bologna): “La rinascita dell’Oratorio della Natività”. Presentazione dei lavori di ripristino alla presenza delle autorità, dei progettisti e delle maestranze. Ingresso libero.

Sabato 20 gennaio, ore 11 circa, Oratorio della Natività, detto “Rotonda” (via del Papa): benedizione per la riapertura al culto e visita libera.

Iniziativa con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Chiesa di Bologna, Comune di Crevalcore, in collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Bologna, gruppo di Pieve di Cento), l’Accademia Indifferenti Risoluti di Crevalcore e il cinema-teatro Verdi.