Sabato 6 gennaio l’undicesima edizione della Maratona di Crevalcore

Era il 6 gennaio 2012 quando le strade di Crevalcore accoglievano centinaia di maratoneti da tutte le regioni italiane. Da quella mattina sono andate in scena ben 10 edizioni della Maratona di Crevalcore, superando emergenze come quelle del terremoto e quella sanitaria del Covid.

Quella di sabato 6 gennaio 2024, si annuncia come l’undicesima edizione. Gli organizzatori crevalcoresi Monica Barchetti e Andrea Accorsi, ex azzurri di ultra maratona, accoglieranno i 600 podisti già iscritti, con una stima finale di oltre 700 atleti partecipanti, presso il Parco sportivo Armando Sarti, per regalare una festa d’addio degna del rilievo di tale competizione.

Ad aggiungere un elemento di ulteriore rilievo a questa ultima edizione sarà la presenza al via dell’atleta paraolimpico di Sant’Agata Bolognese Omar Bortolacelli, già finisher alla Maratona di Berlino e in preparazione di quella di New York. L’atleta, classe 1984, rimase vittima di un terribile incidente il 29 giugno 2011, mentre prestava servizio su un’ambulanza. Bortolacelli, già premiato dall’Amministrazione comunale di Crevalcore nel 2021, rappresenta un vero e proprio manifesto dell’ottimismo, portando nelle aule e sulle strade d’Italia la propria testimonianza, ben sintetizzata nel suo motto “Il mio mondo è cambiato in meglio. Nella vita si cade, ma ci si può sempre rialzare”. Sarà, questa presenza, un messaggio ulteriore di speranza e inclusività.

A Crevalcore saranno due le gare competitive che partiranno dalla pista dello Stadio Comunale: la Maratona (km 42,195) con lo start alle ore 9.02 e la Mezza della Befana (km 21,098) che partirà alle ore 9.30.

Da segnalare la presenza di diversi atleti stranieri, tra cui due brasiliani, due spagnoli e uno scozzese.

Pranzo della Befana per tutti a partire dalle ore 11.30 all’interno della palestra in via Caduti di Via Fani.

Dal lontano 2012 fino a questa ultima edizione si contano in oltre diecimila atleti quelli che hanno corso sulle strade di Crevalcore, in rappresentanza di un sano movimento che si caratterizza per sorrisi e sudore nel segno della sportività e della convivialità.

“Sarà una grande giornata di sport e inclusione, – dichiara il sindaco Marco Martelli – e per questo desideriamo ringraziare Omar per la sua partecipazione e gli organizzatori dell’associazione Crevalrun, Monica e Andrea, senza il cui impegno, insieme a quello degli oltre 20 volontari del territorio presenti lungo il percorso, tutto questo non sarebbe possibile”.

Il Comune di Crevalcore contribuirà mettendo a disposizione, oltre ad un contributo economico, le strutture necessarie come il Palazzetto comunale, lo Stadio comunale e la cucina per l’allestimento del “Pastaparty” finale, gestito dall’associazione Sempar in baraca, oltre alle transenne, alla gestione dei rifiuti, ai mezzi per il trasporto dei materiali, e il proprio personale, compreso l’impiego della propria Polizia locale, affiancata per questa edizione dalle Polizie locali dei comuni limitrofi.

“Siamo al contempo lieti e dispiaciuti – conclude il sindaco Marco Martelli – di ospitare questa undicesima edizione della Maratona di Crevalcore. Fin da subito il Comune di Crevalcore ha sempre creduto e sostenuto questo evento, riconoscendone il grande valore sportivo, e non da ultimo, l’importante ricaduta sul territorio in termini di promozione e conoscenza. L’Amministrazione comunale manifesta la volontà e la disponibilità a proseguire la collaborazione con l’associazione “Crevalrun” affinché questo evento sportivo possa proseguire anche per gli anni a venire”.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore