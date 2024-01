Persiceto: modifiche alla viabilità vicino alle scuole “Mameli” e “Romagnoli”

Nella zona della scuola secondaria “Mameli” sono state istituite alcune modifiche alla viabilità che entreranno in vigore a partire da lunedì 8 gennaio 2024, al rientro dalla pausa natalizia.

Anche nel parcheggio della scuola primaria “Romagnoli” è prevista un’integrazione della segnaletica stradale per migliorare il flusso dei veicoli.

Le modifiche sono state istituite al fine di rendere più scorrevole il traffico veicolare durante gli orari di entrata ed uscita degli alunni, aumentando la sicurezza degli stessi.

Zona scolastica “Mameli”

Da lunedì 8 gennaio, durante le giornate del calendario scolastico dalle ore 7.30 alle ore 8.15 e dalle ore 13.30 alle ore 14.15 eccetto il sabato, sarà istituito il senso unico di circolazione in via Galvani e in via Fermi per tutti i veicoli a motore con le seguenti modalità:

divieto di accesso in via Galvani, nel tratto compreso tra via Fermi e via Budrie Vecchia in direzione via Budrie Vecchia e circolazione a senso unico in direzione via Fermi;

divieto di accesso in via Fermi, nel tratto compreso fra via Costa e via Galvani in direzione via Galvani e circolazione a senso unico in direzione via Costa.

Le modifiche alla circolazione sono illustrate nella mappa in alto.

Zona scolastica “Romagnoli”

Nel parcheggio della scuola primaria “Romagnoli” verrà collocata adeguata segnaletica per istituire in modo più chiaro il senso antiorario di circolazione nel parcheggio, per un migliore flusso del traffico.

