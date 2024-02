A Decima arriva la 135^ edizione del Carnevale

Domenica 4 e 11 febbraio all’interno del Comune di Persiceto si svolgerà il Carnevale di San Matteo della Decima giunto alla sua 135 edizione: la prima domenica con la sfilata di dieci carri colorati e di grandi dimensioni e le tradizionali le zirudelle e la seconda domenica con le premiazioni.

Domenica 4 febbraio

Ore 10.30

Diretta televisiva “Ci vediamo in piazza” con Andrea Barbi su Trc (canale 11 e 15)

PIAZZA DELLE POSTE

Ore 13.30, apertura dei Grandi corsi mascherati 2024 con sfilata di carri allegorici Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, Via Cento.

Ore 14.30, discorso di Apertura di Re Fagiolo di Castella e Spillo della Società Mambroc.

A seguire letture delle Zirudelle e Spilli delle società con il seguente ordine: Strumnè, Macaria, Qui dal ’65, Cinò, Volponi, Gallinacci, Pundgaz, Sandron.

Ore 17.30, chiusura della sfilata.

Giovedì 8 febbraio

CENTRO CIVICO

Ore 20.30, Proiezione dei filmati della prima giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle

Sabato 10 febbraio

ELLEN’S KAPÈ

Dalle ore 21, “Aspettando il giudizio”. Serata di intrattenimento con lettura delle zirudelle di critica

Domenica 11 febbraio

PIAZZA DELLE POSTE

Ore 13.30, apertura dei Grandi corsi mascherati 2024 sfilata di carri allegorici. Percorso: piazza delle Poste, via Togliatti, via Cento. Ore 15.30, consegna delle Targhe Ricordo. Ore 16, premiazione dei carri in concorso.

Ore 17.30, chiusura della sfilata.

Ore 19.30, veglione presso Corte Castella in via Fossetta 1

Giovedì 15 febbraio

CENTRO CIVICO

ore 20.30, proiezione dei filmati della seconda giornata della sfilata con Spilli e Zirudelle

Lorenza Govoni

Responsabile Servizio Relazioni Esterne

Comune di San Giovanni in Persiceto