A Persiceto arriva il Carnevale storico che compie 150 anni

Domenica 4 febbraio sarà la prima domenica della 150a edizione del Carnevale storico persicetano: a partire dalle ore 13 nel centro storico sfileranno 10 carri allegorici che si fermeranno nella piazza centrale del paese per eseguire il famoso “spillo”. In occasione di questa speciale edizione oltre alle sfilate in programma domenica 11 e 18 febbraio ci saranno tanti altri eventi collaterali, come mostre, laboratori, presenetazioni di libri e tanto street food.

C’è grande attesa per la prossima edizione del Carnevale storico persicetano che nel 2024 festeggia 150 anni, ma le cui radici sono ancora più antiche e si perdono nel tempo. La manifestazione – promossa dall’Associazione Carnevale Persiceto e dal Comune di San Giovanni in Persiceto col patrocinio della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia Romagna e col sostegno della Banca di Bologna – si preannuncia ricca di eventi e spettacoli.

I carri sfileranno per il centro storico sia domenica 4 che domenica 11 febbraio eseguendo il famoso “spillo”, il momento in cui i carri si trasformano e rivelano il loro significato, rendendo la piazza il palcoscenico perfetto per uno spettacolo a cielo aperto unico nel suo genere. Domenica 18 febbraio si terranno poi le sfilate con le premiazioni.

In più quest’anno i visitatori potranno visitare tante mostre tra cui “Trenta, Trenta, Trenta”, una mostra diffusa che racconta la magia dello “spillo” attraverso varie installazioni a cielo aperto per le vie del paese e grazie a uno spettacolare allestimento che ricrea i particolari di un carro all’interno della Chiesa di San Francesco. Non mancheranno poi presentazioni di libri dedicati, visite guidate , laboratori, momenti ludici e tanto street food.

Per chi vuole assistere al Carnevale è previsto anche un servizio di navetta offerto a coloro che parcheggeranno al P7 in via Palma:dalle 13.30 alle 16 e dalle 17 alle 18.30 saranno effettuate corse di andata e ritorno dal parheggio dell’Ospedale (P7) a quello del Cimitero (P5).

Fino al 18 febbraio EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE Mostra “Le sottilissime matite di Bertoldo”, direzione artistica di Giorgio Franzaroli. Dal 4 al 18 marzo sarà possibile visitare la mostra presso la Biblioteca della Salaborsa di Bologna. Domenica 4 febbraio ore 9 CHIESA DEI SANTI IPPOLITO E CASSIANO DI CASTAGNOLO Partenza della tradizionale Passeggiata della Corte di Re Bertoldo, con arrivo in Piazza del Popolo Domenica 4 febbraio ore 12.45 PIAZZA DEL POPOLO Parata “Carnevale in moto” in collaborazione con Motokadnazzen 1984 Domenica 4 febbraio ore 13 PIAZZA DEL POPOLO Apertura del 150° Carnevale Storico Persicetano con il “Discorso della Corona” di Sua Maestà Re Bertoldo, del Principe Bertoldino e della Regina Marcolfa, scritto dal Poeta di Corte Roberto Serra (Bertéin d Sèra) A seguire esecuzione degli Spilli di carri e mascherate. Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano Mercoledì 7, 14 e 21 febbraio ore 20.30 EX CHIESA DI SANT’APOLLINARE Gioco di ruolo in collaborazione con l’Associazione “Gilda degli Eroi”

Giovedì 8 febbraio ore 15.30 PIAZZA DEL POPOLO Visita guidata Mostra “Trenta Trenta Trenta”. Adulti € 10,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco; minori dai 7 anni € 5,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco. Info e prenotazioni: Iat Pianura bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it

Da giovedì 8 febbraio a domenica 11 febbraio – Vari orari PIAZZA GARIBALDI E PIAZZETTA GUAZZATOIO Weekend Grasso Street Food di Carnevale Sabato 10 febbraio ore 17.30 TEATRO COMUNALE Premiazione del Premio Internazionale della Satira e dell’Umorismo “Bertoldo” Domenica 11 febbraio ore 10 SALA DEL CONSIGLIO – PALAZZO COMUNALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale Storico Persicetano” di Enrico Papa e Wolfango – Edizioni Minerva. La presentazione sarà replicata anche martedì 13 febbraio alle ore 17 presso la sala dello Stabat Mater della Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna. Domenica 11 febbraio ore 13.15 PIAZZA DEL POPOLO Esecuzione degli Spilli di carri e mascherate. Gli Spilli saranno ripetuti nell’area spettacoli di Parco Pettazzoni. Intrattenimento a cura di Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano Lunedì 12 febbraio ore 20 MULTISALA CINECI DI SANT’AGATA BOLOGNESE Proiezione film: “Gli Spilli del 150° Carnevale Storico Persicetano” Sabato 17 febbraio ore 10 PIAZZA DEL POPOLO Laboratorio con la cartapesta + Mini tour “Trenta, Trenta, Trenta” (per famiglie). Adulti € 10,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco; minori dai 7 anni € 5,00 + 5,00 per ingresso Chiesa di San Francesco. Info e prenotazioni: Iat Pianura bolognese, via Cento 9/a, Persiceto, tel. 051.6812955, cultura.turismo@comunepersiceto.it Sabato 17 febbraio ore 14.30 PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO Camminata della Corte di Re Bertoldo. Corsa in maschera non competitiva a passo libero. In collaborazione con A.S.D. Persicetana Podistica. Domenica 18 febbraio ore 13.45 PIAZZA DEL POPOLO E CENTRO STORICO Sfilata e premiazioni di carri e mascherate del 150° Carnevale Storico Persicetano con la partecipazione della banda e delle majorettes della Filarmonica Giacomo Puccini di Palaia (PI). Domenica 18 febbraio ore 15 PIAZZA GARIBALDI Spettacolo musicale con la partecipazione dell’Orchestra Mirko Casadei; presenta Andrea Barbi. In collaborazione con Radio Stella – radio ufficiale del 150° Carnevale Storico Persicetano. Lunedì 19 febbraio ore 20.30 CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA PERSICETANA Processo del lunedì: giurati e carristi a confronto. Consegna dei premi “Bertoldini” e del “Gonfalone 150°”.

