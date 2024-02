A Rabat (Marocco) solo oro per l’Italia del Trap con Jessica Rossi

Grandissima l’Italia del Trap. Nella seconda prova di Coppa del Mondo ISSF in svolgimento a Rabat (Marocco) gli azzurri Jessica Rossi e Mauro De Filippis sono saliti in cattedra ed hanno dato lezione di Tiro a Volo a tutto il Mondo vincendo entrambe le medaglie d’oro in palio oggi (7 febbraio ndr).

La poliziotta di Crevalcore, Campionessa Olimpica a Londra 2012, ha dettato il passo sia in qualificazione sia in finale. Entrata nel round conclusivo con il dorsale numero uno grazie al punteggio di 116/125 +9, Jessica si è messa subito al comando del sestetto delle migliori e non ha più lasciato la prima posizione fino alla vittoria, ottenuta con il totale di 42/50.

“Sono distrutta ma felice. È la prima gara di una stagione importante, per cui cominciare così sicuramente ti da tranquillità e conferma che stiamo lavorando bene – ci ha spiegato subito dopo la gara – L’allenamento e la fase preparatoria sono stati impostati al meglio e siamo nella giusta direzione. Ora ci prendiamo un altro po’ di riposo e poi proseguiamo con gli impegni della stagione per arrivare nel migliore dei modi a Parigi. Questa vittoria voglio godermela prendendomi il giusto tempo per farlo perché ho capito che non bisogna sempre rincorrere ma anche fermarsi e gioire di ciò che si è fatto. Poi, piano piano e con il massimo impegno, continueremo con gli allenamenti e con il prosieguo di stagione”.

