Allerta meteo, Persiceto: attivato il Coc (Centro Operativo Comunale)

L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha aggiornato l’allerta meteo per criticità idraulica, prevedendo sul nostro territorio codice arancione per giovedì 29 febbraio. In seguito all’allerta meteo, anche a Persiceto è stato attivato il Coc (Centro Operativo Comunale): il personale preposto effettua periodici sopralluoghi e controlli sulle arginature del territorio per il monitoraggio del livello del torrente Samoggia.

Allerta di mercoledì 28 febbraio

Per la giornata di giovedì 29 febbraio sono previste condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni diffuse che potranno essere più intense e localmente a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. Si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-occidentale, che alimenteranno le piene già in atto su Parma, Enza, Secchia, Panaro e Reno, prolungando l’occupazione delle aree golenali e l’interessamento degli argini.

Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone montane centro-occidentali.

comunepersiceto.it