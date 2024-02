Calderara, allerta meteo arancione: aggiornamento 27 febbraio 2024 ore 19

Buonasera a tutti e a tutte.

In foto il livello idrometrico del Reno, direi bello pienotto.

La situazione in ogni caso permane sotto controllo e vi volevo rassicurare in tal senso. Il livello rosso ci indica che il livello dell’acqua è ad almeno 2,5 metri dalla sommità arginale.

In via preventiva, i Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV continueranno i sopralluoghi di monitoraggio arginale organizzandosi in turni per avere sempre una squadra a disposizione a partire da stasera e per tutta la giornata di domani.

Oggi sono previste ancora piogge diffuse, ma da domani si prevede un’attenuazione dei fenomeni.

Sul Reno in ogni caso è in corso l’apertura del Cavo Napoleonico per far defluire le acque in Po.

Se necessario seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Buona serata

dal profilo Fb di Giampiero Falzone