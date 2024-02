Calderara, allerta meteo arancione: aggiornamento 28 febbraio 2024 ore 8

Buongiorno a tutti e a tutte.

La piena del Fiume Reno ha registrato livelli elevati per tutta la notte attorno alla soglia 3 (rossa) sul territorio di Calderara di Reno. I Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV che ringrazio di cuore hanno monitorato le arginature da ieri pomeriggio sia con squadre appiedate che attraverso verifiche puntuali nelle zone più critiche.

Il livello dell’acqua inizia a diminuire grazie alla riduzione dell’apporto idraulico da monte.

Non sono state registrate criticità.

Proseguono i monitoraggi strumentali finché il livello idrometrico non scenderà al di sotto della soglia 2 (arancione).

dal profilo Fb di Giampiero Falzone