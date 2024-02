La presidente Rita Ghedini ha espresso il cordoglio di Legacoop Bologna per la scomparsa di don Giovanni Nicolini.

“La cooperazione bolognese è profondamente addolorata per la scomparsa di don Nicolini, una figura di riferimento per tutti quelli che hanno a cuore il riscatto delle persone deboli e svantaggiate. La cooperazione ha incrociato spesso il suo percorso di impegno per la costruzione di una città a misura di persone, capace di inclusione e di non lasciare indietro nessuno. Terreni comuni, come la concezione della lotta alla disuguaglianza come elemento essenziale della democrazia, la creazione di percorsi di riscatto e l’impegno per la pace “.

Silvestro Ramunno