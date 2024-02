La società Qui dal ’65 vince la 135a edizione del Carnevale storico di S. Matteo della Decima

A Decima, domenica 18 febbraio, si è svolta l’ultima giornata di Carnevale con le tanto attese premiazioni dei carri allegorici. Prima classificata la società Qui dal ’65 col carro “Ascoltare e ascoltarci”, seconda I Cinò e terza Macaria.

Al 135° Carnevale di Decima prima classificata la società Qui dal ’65 col carro “Ascoltare e ascoltarci”, seconda I Cinò con “Pan e zirquel”e terza Macaria con “L’amdâja”. Seguono quarti I Volponi con “Verso quale libertà”, quinti I Pundgaz, con “Â gh’è ànc e’dmàn!”, sesti gli Strumnè con “A la faza dl’algoritmo”, settimi Sandron con “Té tìn sènper i ûc’ avêrt”, ottavi Gallinacci con “L’ultima spiaggia”. Premio Miglior colonna sonora alla Macaria e Miglior zirudela ai Sandron. Premio per l’allegria ai Qui dal ’65. Migliori costumi a Qui dal ’65 e miglior costume in piazza al Joker Matteo. Infine il premio Fagiolino d’oro, per chi si impegna in modo particolare per il carnevale di Decima, va a Stefano Forni.

Ufficio stampa Comune Persiceto