Persiceto in attesa della seconda domenica di Carnevale

Il secondo appuntamento con la 150a edizione del Carnevale storico persicetano è domenica 11 febbraio a partire dalle ore 13.15 in piazza del Popolo: qui i 10 carri in competizione sfileranno ed eseguiranno di nuovo lo spettacolo dello "spillo", trasformandosi sotto agli occhi degli spettatori. La giornata sarà allietata dalla partecipazione dell'orchestra di percussioni i "Marakatimba". L'ingresso al carnevale è gratuito ma è possibile assistere all'esecuzione degli spilli dall'apposita tribuna a pagamento (biglietti disponibili online su carnevalepersiceto.it ). Sempre domenica 11 febbraio a partire dalle ore 13.10 in piazza delle Poste, si terrà anche la seconda domenica del Carnevale di San Matteo della Decima (frazione di Persiceto) con la sfilata e la premiazione dei carri di grandi dimensioni. Lunedì 12 febbraio alle ore 20 al cinema Multisala CineCi di Sant'Agata Bolognese si terrà poi la proiezione degli spilli del 150° Carnevale storico persicetano con ingresso a pagamento. I biglietti saranno acquistabili anche presso la biglietteria del cinema la sera stessa. Per informazioni contattare l'Associazione Carnevale Persiceto: tel. 347.6868894.

In attesa della seconda giornata di sfilata dei carri e della replica dei famosi spilli, a Persiceto si terranno due interessanti appuntamenti collaterali.

Sabato 10 febbraio alle ore 17.30 al Teatro Comunale (corso Italia 72) si svolgerà la prima edizione del “Premio Internazionale della Satira e dell’Umorismo Bertoldo”, promosso dall’Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione col Comune. L’evento, la cui direzione artistica è curata da Giorgio Franzaroli, nasce con l’intento di ospitare e premiare la carriera di artisti e intellettuali distinti nel campo della satira e dell’ironia, sia essa in forma di fumetto, cinema, giornalismo, teatro o letteratura. Intervengono per l’occasione Cinzia Bomoll, scrittrice e regista, Maurizio Garuti, scrittore, Saverio Mazzoni, attore. Nel corso dell’evento saranno consegnati i seguenti premi.

Premio letterario a Chiara Rapaccini, artista, vignettista, illustratrice e scrittrice, compagna di vita del grande regista Mario Monicelli, autrice del recente “Mio amato Belzebù, l’amara dolce vita con Monicelli e Compagnia”

Premio alla carriera a Pippo Santonastaso, attore di cinema e tv, grande protagonista con il compianto fratello Mario di un’epoca d’oro irripetibile della comicità italiana che ha visto artisti come Cochi e Renato, Ric e Gian e, appunto, Mario e Pippo Santonastaso

Premio graphic novel a Francesca Ghermandi, fumettista e illustratrice, autrice di successi internazionali come “Pasticca” e recentemente de “I misteri dell’oceano intergalattico”, pubblicato prima in Giappone e poi in Italia, vincitore a Lucca Comics e Romics 2023

Premio migliore illustrazione a Valentina Stecchi, educatrice, fumettista e vignettista per il quotidiano Alto Adige, autrice del recente libro a fumetti “Lidia”; vincitrice con la sua illustrazione della call “Il mondo di Bertoldo e Bertoldino”

Premio speciale illustrazione a Gianluca Molon, artista, menzione speciale per “Il mondo di Bertoldo e Bertoldino”.

Conduce Andrea Santonastaso, attore. A fine serata è previsto un momento di firmacopie con Chiara Rapaccini, Francesca Ghermandi, Valentina Stecchi. Ingresso gratuito.

Domenica 11 febbraio la giornata si aprirà invece alle ore 10 presso la Sala del Consiglio del Municipio con la presentazione del libro “Dal villano al sovrano. La maschera di Bertoldo al Carnevale storico persicetano” di Enrico Papa e Wolfango (Edizioni Minerva). Portano i loro saluti Re Bertoldo, la Regina Marcolfa e il Principe Bertoldino. Modera Sergio Vanelli, presentatore ufficiale del Carnevale Storico Persicetano. Intervengono Alessandro Bracciani, Assessore alla Comunicazione di San Giovanni in Persiceto, Andrea Angelini, Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto, Alighiera Peretti Poggi, curatrice del volume e figlia di Wolfango, Cesare Poppi, antropologo sociale, docente di Antropologia dell’Arte all’Università di Udine, autore della prefazione, Bruno Capaci, docente di Letteratura e Retorica all’Università di Bologna, responsabile scientifico del Centro Studi Piero Camporesi ed Enrico Papa, sociologo e ricercatore etnografico, autore del testo.

In questo saggio a carattere interdisciplinare la figura di Bertoldo, maschera della cultura popolare resa celebre dallo scrittore persicetano Giulio Cesare Croce, viene raffrontata con la maschera di Re Bertoldo, sovrano del Carnevale Storico Persicetano. Partendo da una prospettiva folklorica ed etnoantropologica – e spaziando fra storia della letteratura e della cultura, filologia, studi sulle tradizioni popolari e mitologia germanica – l’autore fornisce un’originale interpretazione sulla genesi dell’essenza bertoldesca, mettendo al contempo in luce le strutture simboliche latenti che operano nel Carnevale locale e la loro ancestrale continuità col magismo misterico del mondo agreste e i riti di fertilità a carattere apotropaico e propiziatorio. Per la prima volta in una pubblicazione sul Carnevale Storico Persicetano, i dati raccolti vengono messi in dialogo con la letteratura scientifica relativa agli studi sul Carnevale, ipotizzando come il sostrato di significati più antichi dei festeggiamenti carnevaleschi possa essere tutt’ora presente nell’inconscio collettivo, in particolar modo nel rituale performativo dello Spillo. Inoltre, le illustrazioni scaturite dalla prodigiosa mano di Wolfango accompagnano il lettore per tutto il volume, evocando costantemente la natura grottesca, selvatica e demoniaca che il volto di Bertoldo possiede.

In caso di maltempo la seconda domenica di sfilata dei carri con la replica degli spilli verrà posticipata a domenica 18 febbraio. Gli eventi dedicati al premio Bertoldo e alla presentazione del libro su Bertoldo sono invece confermati anche nel caso i corsi mascherati vengano rimandati alla domenica successiva per maltempo.

