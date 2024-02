Presentazione pubblica del nuovo Polo per l’infanzia a Crevalcore

Sabato 24 febbraio 2024, alle ore 17,00 presso l’Auditorium Primo Maggio, in via Caduti di via Fani 300, verrà presentato a tutta la cittadinanza il progetto del nuovo polo per l’infanzia di Crevalcore.

Alla serata di presentazione parteciperanno il sindaco Marco Martelli, l’assessora all’Istruzione Annalisa Bergamini, l’Architetto Ingegnere Alessandro Checchin progettista e direttore lavori dell’opera, l’Architetta Arianna Gentile per l’Area lavori pubblici del Comune di Crevalcore.

Sarà presente la scuola con la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Crevalcore Professoressa Eleonora Avolio.

Per l’illustrazione del progetto educativo, che nella nuova struttura troverà il proprio spazio, saranno presenti la Dottoressa Roberta Giacobino, pedagogista del Comune di Crevalcore e le educatrici del Nido comunale Elisabetta Bosi assieme a Nicoletta Nappi insegnante della Scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo di Crevalcore.

L’edificio avrà forma circolare con un giardino interno riservato e protetto, e si svilupperà su un solo piano. La circolarità è immaginata anche per dare continuità al percorso e al passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia. La struttura inoltre sarà ad altissimo efficientamento energetico e collocata in un’area al limitare della campagna in un contesto che darà grande ariosità agli spazi e alle visuali.

“Siamo molto orgogliosi di questo momento di presentazione del progetto e di poter finalmente condividere con i nostri concittadini questo sogno inseguito per anni – dichiara il sindaco Marco Martelli- e che ora sta davvero nascendo sotto i nostri occhi. Voglio ringraziare per questo risultato lo staff dei lavori pubblici del Comune per l’impegno e la caparbietà con cui ha lavorato nonostante le continue avversità. Immaginiamo la presentazione come una vera e propria festa. Durante la presentazione sarà attivo uno spazio riservato ai bambini e alle bambine tra 3 e 10 anni e al termine ci sarà un aperitivo offerto dalla nostra Matilde spa. Ci piacerebbe che tutti i crevalcoresi avessero modo di venire a dare una sbirciatina sul futuro.”

Il nuovo polo per l’infanzia sorgerà a fianco di via Di Vittorio, grazie ad un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento di 6 milioni e 263 mila euro. Il cantiere è già stato avviato e si concluderà entro il 31 dicembre 2025 con un costo complessivo di 8 milioni 787 mila euro.

Ufficio comunicazione – Comune di Crevalcore