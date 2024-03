17 marzo, a Persiceto si pedala parlando di Carnevale

Domenica 17 marzo 2024 si festeggia il 150° del Carnevale di Persiceto in Bicicletta.

Alle ore 15 ritrovo in Piazza del Popolo a San Giovanni in Persiceto; partenza anche da Crevalcore alle ore 14 da Via Matteotti.

Un facile giro di pochi km in bici per visitare alcuni luoghi simbolo del carnevale di Persiceto, accompagnati dalla voce del Carnevale, Sergio Vanelli, e incontrando tanti Carnevalai che ci racconteranno aneddoti e storie sugli Spilli e sulle società che realizzano o realizzavano i carri.

Iniziativa di FIAB Terred’Acqua con il patrocinio dei Comuni di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore.