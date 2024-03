Persiceto: presentazione del libro “L’amore è un’altra storia”

Domenica 17 marzo alle ore 17:30 si terrà l’iniziativa organizzato da BibliotechiAmo assieme al Circolo Arci Accatà e alle associazioni Italo Calvino in Terre d’Acqua e Udi. Si tratta della presentazione del libro della psicologa-psicoterapeuta Patrizia Intravaia dal titolo “L’amore è un’altra storia: 21 passi per rinascere dal trauma da abuso narcisistico con la terapia EMDR”. L’autrice dialogherà con la psicologa Cristina Sciacca per approfondire questa importante tematica; entrambe ci aiuteranno ad esplorare “l’abuso narcisistico”, la relazione malata di cui possono essere vittime donne e uomini ma da cui si può uscire migliori di prima.