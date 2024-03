20 di Amnesty International a Persiceto: ospite Patrick Zaki

Domenica 3 marzo il Gruppo Amnesty International di San Giovanni in Persiceto festeggerà i 20 anni di nascita nonché di attività sul territorio.

Formalmente nato nel 2003, gli attivisti di A.I. hanno proposto nel tempo moltissime attività e iniziative per la divulgazione e la sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti del tema dei diritti umani. Da lezioni frontali nelle scuole alla proiezione di film, da incontri di approfondimento con relatori esperti in materia a flash mob, da tavolini per la raccolta firme alla distribuzione di mimose, da spettacoli teatrali a presentazioni di libri. Iniziative che hanno abbracciato non solo Persiceto ma anche il territorio circostante (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sant’Agata Bolognese).

Cuore di questa giornata sarà il Circolo Arci Accatà (via Cento 59/a – San Giovanni in Persiceto), un luogo amico, resistente, accogliente, che ha ospitato e condiviso con il gruppo numerose iniziative.

Per festeggiare degnamente il raggiungimento di questo importante traguardo i volontari hanno organizzato un piccolo buffet ad offerta libera su prenotazione (ore 13.30), una introduzione alla nuova campagna di Amnesty “Proteggo la protesta” (ore 15) e a seguire un incontro speciale, sarà infatti ospite Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna condannato a 3 di carcere in Egitto e successivamente graziato dalle autorità anche a seguito dell’incessante impegno di Amnesty International. Come atto simbolico verrà rimosso lo striscione, che chiedeva la sua liberazione, collocato all’esterno del circolo. Successivamente (ore 17.30) verranno proiettate immagini e video per ripercorrere insieme le attività e le azioni di questi 20 anni.