A Calderara il 16 marzo una serata dedicata alle arti visive

Sarà all’insegna delle arti visive la serata che si svolgerà a Calderara sabato 16 marzo. Alle 18 è prevista alla Casa della Cultura l’inaugurazione di (S)vincoli, mostra diffusa delle opere degli artisti Michele Di Pirro, Giacomo Mallardo e Sara Principi mentre alle 21 si terrà al Teatro Spazio Reno Il Basilisco, la nuova produzione dell’artista scenografa Emanuela Dall’ Aglio (Teatro del Buratto / CSS Udine), quinto appuntamento di Piccoli Pianeti. Due momenti legati da un filo, quello delle arti visive nelle loro diverse espressioni, che idealmente si estende fra i tre luoghi del sistema culturale di Calderara: Teatro, Biblioteca, Casa della Cultura.

(S)vincoli

Si tratta di una mostra diffusa curata da Progetto MEC, collettivo curatoriale composto da Miriam Lampredi, Elena Cionini, Chiara Boccardo dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Dipartimento di Didattica dell’Arte e Mediazione Culturale del Patrimonio Artistico. Le opere nascono da una residenza artistica di Michele Di Pirro, Giacomo Mallardo e Sara Principi a Calderara, con l’obiettivo di elaborare tre opere che nascono da uno studio della storia degli spazi culturali cittadini prima che assumessero la funzione attuale: la Casa della Cultura, prima della rigenerazione del 2018, è stata scuola materna, la Biblioteca una banca, il Teatro ha cambiato funzione molte volte dagli anni Venti a oggi. Oggi questi tre spazi, tutti affacciati sulla via principale di Calderara e vicini fra loro, agiscono come sistema, ognuno con le sue specificità ma con obiettivi comuni e una programmazione coordinata. Da loro è nata Culturara – Calderara Crea Cultura. Le opere saranno collocate all’interno dei tre spazi culturali: Link Rot, video installazione di Michele Di Pirro, al Teatro Spazio Reno; Forme timide e Shining out of nowhere, installazione di Giacomo Mallardo, alla Casa della Cultura Italo Calvino; Ciò che rimane, opera di Sara Principi, nei locali della Biblioteca Rinaldo Veronesi.

La serata, a partire dalle 18, prevede una visita guidata insieme agli artisti e a seguire un piccolo rinfresco. Verrà ricordato Rino Battistini, grande studioso della storia e dell’arte di Calderara: da una sua raccolta di poesie nasce l’installazione di Sara Principi.

Il basilisco

Prosegue con la nuova produzione di Emanuela Dall’Aglio “Piccoli Pianeti”, la stagione teatrale per bambini, famiglie e adulti di Calderara organizzata da Culturara. Per il quinto appuntamento del cartellone, sabato 16 marzo alle ore 21 a salire sul palco di via Roma saranno dunque Emanuela Dall’Aglio e Riccardo Paltenghi con Il Basilisco, uno spettacolo per tutti a partire dai 4 anni.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno