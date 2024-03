Inaugurazione di 3 nuovi impianti sportivi outdoor a Crevalcore

Sabato 16 marzo dalle ore 15.00, presso il Parco Armando Sarti, in via Caduti di via Fani presso il civico 361 a Crevalcore, si terrà un pomeriggio di festa e sport con l’inaugurazione di nuovi impianti sportivi outdoor ovvero uno Street Skate park, un campo da basket all’aperto, un campo da beach volley ed un’area per spettacoli ed appuntamenti musicali ospitati dalla vicina Casa della Musica. Saranno presenti Irene Priolo, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna, e con un ospite d’eccezione Jessica Rossi atleta olimpica crevalcorese nel tiro a volo. Saranno presenti inoltre Enrico Belinelli, referente del C.O.N.I. dell’Emilia-Romagna, e Paolo Crescimbeni quale delegato allo sport della Città metropolitana di Bologna.

Alle ore 16.00 punto stampa, a seguire inaugurazione della pista di ‘street skateboard’ con gara di Best trick e premiazione finale con Presidente di giuria Marco Forni skater crevalcore, e dei campi di beach volley e basket da parte delle associazioni sportive del territorio.

Ufficio comunicazione

Comune Crevalcore