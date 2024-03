Anzola dell’Emilia: 34enne afferra per il collo la compagna

Un 34enne ha tentato di strangolare la compagna davanti alla figlia minore. L’episodio è accaduto ad Anzola dell’Emilia e ha portato all’arresto di un uomo di origine moldava a seguito della telefonata al 112 della stessa donna.

Sopraggiunti i militari dell’arma l’uomo era in stato di alterazione, per via dell’assunzione di bevande alcoliche, mentre la donna presentava evidenti ecchimosi al collo. Con la bimba di pochi anni, che ha assistito all’aggressione, la vittima ha raccontato ai carabinieri delle passate violenze subite e mai denunciate per paura di ritorsioni.