Truffatore arrestato in Spagna grazie alle indagini della Polizia di Persiceto

E’ stato arrestato in Spagna un 44enne emiliano ritenuto essere un truffatore seriale, nella sua fedina penale accuse di ricettazione e atti persecutori. Le indagini che hanno consentito di rintracciare l’uomo, dall’estate del 2023 si era trasferito a Barcellona (Spagna), sono partite dal Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto e coordinate dalla Procura di Bologna.

L’individuo era destinatario di due mandati di arresto europeo, uno della magistratura bolognese per atti persecutori ai danni della ex compagna, l’altro della Procura di Modena per un cumulo di pene, che porteranno l’uomo a dover scontare 16 anni di detenzione.

Le indagini degli agenti del commissariato di Persiceto erano scaturite a seguito di una denuncia per atti persecutori che aveva fatto scattare il Codice Rosso. La legge 19 luglio 2019, n. 69 (nota come “Codice Rosso”) è una legge della Repubblica Italiana che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti.