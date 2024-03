Confagricoltura Bologna, dimissioni del Presidente Garagnani: subito il successore ad interim

Confagricoltura Bologna ha accolto la richiesta di dimissioni del presidente Guglielmo Garagnani presentata venerdì mattina e, nei prossimi giorni, dopo un passaggio negli organismi interni, comunicherà il nome del successore che guiderà l’Associazione ad interim per un periodo transitorio fino al prossimo giugno, quando si terrà l’Assemblea dei Soci con il rinnovo delle cariche.

Le dimissioni di Guglielmo Garagnani dalla presidenza di Confagricoltura Bologna, carica mantenuta per sette anni, scaturiscono dalla scelta di candidarsi per le prossime Elezioni Europee dell’8 e 9 giugno nella lista di Fratelli d’Italia per la circoscrizione Italia Nord-Orientale, con l’importante obiettivo di far tornare l’agricoltura protagonista nell’Europa del futuro.

“I due mandati da presidente sono stati solo l’ultimo capitolo di un più ampio percorso, davvero importante, che Guglielmo ha dedicato a Confagricoltura Bologna, facendola crescere sotto ogni punto di vista”, dichiara il direttore Andrea Flora. “Siamo pertanto orgogliosi della decisione di portare la sua esperienza e conoscenza a livello istituzionale e imprenditoriale a Bruxelles. C’è infatti bisogno di persone del suo spessore per far cambiare il modo di intendere l’agricoltura a livello europeo e far tornare quella italiana a occupare il ruolo che merita: dentro e fuori il nostro Paese”.

“Il percorso degli ultimi 7 anni non è stato dei più facili, tenendo conto che siamo passati attraverso una pandemia, gli effetti delle guerre sui mercati agricoli e numerose calamità naturali tra cui l’alluvione. Ma se siamo riusciti ad affrontare questi ostacoli rimanendo sempre al fianco degli agricoltori bolognesi, è stato grazie al lavoro di squadra realizzato da tutti i membri di giunta, guidati ottimamente da Guglielmo Garagnani a cui va tutto il nostro supporto per questa campagna elettorale”, commentano i vice-presidentI Marco Caliceti e Davide Venturi. “Sappiamo che ora si apre un ciclo nuovo per Confagricoltura Bologna. Siamo pronti ad affrontarlo e a supportare le richieste dei nostri numerosi soci presenti sul territorio, continuando a lavorare per dare un futuro alla nostra agricoltura”.

Ufficio Stampa Confagricoltura Bologna