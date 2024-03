L’Associazione Culturale L’Atelier presenta

“Oggetti Smarriti” mostra personale di Francesco D’Adamo

Inaugurazione sabato 6 aprile, ore 17.

La mostra proseguirà fino a domenica 21 aprile con i seguenti orari: sabato e domenica 17-19.

Ingresso libero.

L’Associazione Culturale L’Atelier si trova in Via Tassinara 36/a a San Giovanni in Persiceto.