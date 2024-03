Grande successo delle Giornate nazionali di primavera del FAI, per la prima volta a Crevalcore

Sabato 23 e domenica 24 marzo si è tenuta la prima edizione delle giornate di primavera del FAI ospitata nel Comune di Crevalcore.

Le Giornate nazionali di primavera del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) hanno fatto registrare sul nostro territorio più di 2000 presenze. Praticamente un tutto esaurito con momenti che hanno visto lunghe attese per poter accedere ai siti.

“Un risultato – dichiara il Sindaco di Crevalcore Marco Martelli – che ci riempie di soddisfazione e ci ripaga per gli sforzi e l’impegno messi sin qui in campo per avviare e completare le grandi opere pubbliche. E’ stato un percorso partito molti mesi fa e che si è realizzato grazie alla felice sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo potuto ammirare e stupirci per la bellezza di questi edifici anche grazie al racconto competente e appassionante degli accompagnatori.”

In collaborazione con il Gruppo FAI di Pieve di Cento, il Comune di Crevalcore ha reso possibile l’apertura eccezionale di 2 siti che stanno vedendo nuova luce dopo il sisma del 2012.

La visita al cantiere del Teatro comunale ha permesso di ammirare l’opera di recupero e di conoscere gli interventi effettuati anche grazie alla collaborazione dell’impresa dei lavori che li sta effettuando.

Lo stesso Museo dei burattini Leo Preti, aperto durante i periodi di visita, ha visto il transito di circa 200 persone intrattenendo bambini e turisti.

Anche l’accesso a Palazzo Bevilacqua ha rappresentato per molti un’assoluta novità essendo il bene chiuso da molti anni, prima per il cattivo stato dell’immobile e poi per i tempi di recupero e ripristino.

“Ringrazio il Gruppo FAI di Pieve di Cento per aver creduto nella proposta del Comune di Crevalcore. – conclude Martelli – Desidero ringraziare inoltre i tecnici del Comune di Crevalcore che, da subito e con entusiasmo, hanno accompagnato questo progetto assieme all’impresa dei lavori del Teatro comunale e alla proprietà del Palazzo Bevilacqua. Da parte nostra, siamo pronti per progettare le prossime tappe consapevoli del ritorno di immagine e delle ricadute positive sul nostro territorio portate dal nuovo turismo a Crevalcore”.

Ufficio comunicazione – Comune Crevalcore