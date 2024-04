A Persiceto presentazione del libro “Per Natale io non sarò a casa”

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con le associazioni Auser Bologna , BibliotechiAmo e ANPI Persiceto , si svolgerà al Centro Sociale “La Stalla”, in Via Carbonara 41/a a San Giovanni in Persiceto. Saranno presenti Archimede Romagnoli, figlio dell’autore del diario, e Loris Marchesini, vice Presidente di Auser Bologna e curatore del libro. Dialogherà con loro Enrico Belinelli, giornalista e membro dell’ Associazione Culturale Italo Calvino in Terre d’Acqua .