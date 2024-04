Persiceto: 25 aprile – Festa della Liberazione

San Giovanni in Persiceto è stata liberata il 21 aprile 1945. Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1989, il Comune è stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana.

Per ricordare l’anniversario della Liberazione, giovedì 25 aprile il Comune ha organizzato la consueta cerimonia ufficiale. Alle ore 10 a San Matteo della Decima, con ritrovo al piazzale del Centro Civico, e alle ore 11 a Persiceto, con ritrovo in piazza del Popolo, si terrà la deposizione delle corone sui monumenti ai caduti e l’esecuzione dal vivo del Silenzio. Interverranno il Sindaco di Persiceto r il Presidente Anpi sezione di Persiceto. Durante la settimana inoltre, in occasione della Festa di Liberazione, si terranno altri due eventi patrocinati.

Martedì 23 aprile, alle ore 21 al Cinema Giada, nell’ambito della rassegna di cinema d’essai “Film&Film”, si terrà la proiezione del film documentario “Flora” di Martina De Polo: il racconto in prima persona di Flora Monti, originaria di Monterenzio (BO), staffetta partigiana a soli dodici anni sull’appennino Tosco-Emiliano. Per l’occasione sarà presente la regista, lo sceneggiatore e la giovane ragazza che interpreta Flora. Biglietti interi € 6,00 – ridotti € 5,00. Informazioni: Cinema Giada, tel. 051.822312

Giovedì 25 aprile, alle ore 14.15, con ritrovo in piazza del Popolo, si terrà “Pedalare, resistere, pedalare”, una biciclettata con tappe nei luoghi della resistenza partigiana, accompagnata dai racconti della liberazione dal nazifascismo, promossa da Fiab Terre d’Acqua. Quota di partecipazione: € 3,00 per assicurazione per non tesserati Fiab. Per informazioni: Fiab Terre d’Acqua, fiab.terreacqua@gmail.com – Pagina Facebook – Pagina Instagram.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto