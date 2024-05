Arriva lo Spazio Teen a Persiceto

Da giovedì 2 maggio 2024 al piano terra di Palazzo SS. Salvatore aprirà lo “Spazio Teen”, dove ragazzi e ragazze dagli 11 ai 15 anni per due pomeriggi a settimana potranno leggere, studiare, fare ricerche di gruppo, passare il tempo sfogliando un fumetto o una rivista, fare amicizie.

L’accesso sarà libero, senza necessità di iscrizione, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 (entrata da parco Pettazzoni).

Il luogo di ritrovo sarà il locale un tempo adibito a sala mostre, che affaccia su parco Pettazzoni e che si presterà anche a eventi ad hoc come maratone di film, corsi di fumetto e graphic novel e alla creazione di un gruppo di lettori con incontri periodici.

Per maggiori informazioni contattare il Servizio Cultura, tel. 051.6812953.

comunepersiceto.it