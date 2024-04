Persiceto, modifiche alla viabilità per il Mercato della Versilia

Domenica 28 aprile 2024 sono previste alcune modifiche alla viabilità nel centro storico per consentire lo svolgimento del Mercato della Versilia.

Dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domenica 24 marzo sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione forzata in piazza del Popolo, piazza Garibaldi, via Pellegrini e piazza Sassoli.

All’intersezione tra via Rambelli e corso Italia sarà obbligatorio svoltare a destra.

All’intersezione tra corso Italia e via Mazzini sarà obbligatorio svoltare a sinistra.

