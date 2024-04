Commemorazione del 25 Aprile ad Anzola dell’Emilia

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale e l’Anpi di Anzola, l’Istituto Comprensivo De Amicis, con la collaborazione del Centro Culturale Anzolese e della Ca’ Rossa, si sono impegnati a realizzare un ricco programma di iniziative per celebrare la Liberazione di Anzola e dell’Italia. Il Corteo della Liberazione visiterà i luoghi che ricordano la Lotta di Liberazione; seguiranno gli interventi dell’Amministrazione comunale, dell’Anpi e della scuola in Piazza Berlinguer; la partenza delle Staffette Partigiane per un giorno; il Pranzo della Resistenza dell’Anpi e il concerto “Resistere”.

Programma delle iniziative:

Giovedì 25 aprile: Festa della Liberazione ad Anzola

Programma:

alle ore 9 dal Municipio parte il Corteo, accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese, che si concluderà alle 10.30 in Piazza Berlinguer. Dopo gli interventi di alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dell’Amministrazione Comunale e dell’ Anpi – Anzola, alle ore 10.45 si darà in via alla partenza delle Staffette partigiane per un giorno: 100 volontari consegneranno 100 libri a 100 cittadini del nostro comune. Nel giorno che ricorda la Liberazione si evoca questo importante simbolo della lotta antifascista con una rappresentazione emozionante e coinvolgente. Cento cittadini, che aderiscono all’iniziativa nel periodo precedente al 25 aprile, varcano il Municipio per prendere in consegna un pacco che contiene un libro che parla dei valori della libertà, della storia, della memoria di quel periodo, e un garofano rosso. Un modo semplice e colmo di significato per continuare a non dimenticare i valori della solidarietà, della cultura, della libertà.

Alle 12.30, presso il Centro sociale Ca’ Rossa è in programma anche quest’anno il Pranzo della Resistenza dell’Anpi – sezione Anzola, seguito dall’atteso appuntamento del Concerto Resistere degli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati e diretti dal Maestro Sergio Altamura, che in caso di maltempo si svolgerà alle Notti di Cabiria.

Quest’anno il concerto, prosecuzione di una serie di indimenticabili performances che sono cominciate nel 2016 (“Musiche Resistenti”) è idealmente l’incipit di un trittico. Quest’anno la parola chiave è “Resistere”. L’anno prossimo, sarà “Liberare” e nel 2026 “Costituire”. Questo percorso illumina e valorizza un importante anniversario: nel 2025 ricorreranno gli ottant’anni dalla Liberazione. L’anno prossimo, quindi, rappresenta il quadro centrale di questo trittico simbolico. Nel 1946 iniziò il percorso della Costituente.

Ufficio stampa – Comune Anzola