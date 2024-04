Alla Casa della Cultura di Calderara di Reno il 20 e 21 aprile – Ecofesta 2024

Due giorni di laboratori, iniziative, spettacoli, mostre per cogliere un po’ di presente e seminare qualcosa per il futuro, con protagonisti importanti e uno sguardo sempre attento a varie espressioni artistiche e culturali. Questo sarà Da quale parte del mare – Ecofesta 2024, il festival che Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno, dedica al pensiero sostenibile e all’ambiente con l’obiettivo di dare una visione diversa di temi attualmente molto dibattuti. Dallo scrittore Federico Taddia al pittore Alessandro Saturno, dallo spettacolo teatrale Non abbiate paura, con Luigi D’Elia sullo sbarco in Italia di 20 mila albanesi, al laboratorio per bambini di Josè Moncada. L’Ecofesta si sviluppa quest’anno a partire dalla metafora del mare, inteso come ambiente che unisce e divide nello stesso tempo.

“Da quale parte del mare” ci ricorda che è labile il confine tra ciò che siamo e ciò che avremmo potuto essere, ma anche che potremmo effettivamente essere qualcosa di nuovo e diverso: per due giorni i protagonisti del festival ci aiuteranno a interrogarci, a orientarci, a capire. Farsi domande, indagare il presente in cerca di risposte è il mezzo con cui pensiamo sia possibile immaginare e creare il futuro che oggi pare sfuggirci.

Le attività, che si svolgono tutte tra la Casa della Cultura Italo Calvino e il Teatro Spazio Reno, sono a ingresso gratuito, e si rivolgono a varie fasce d’età compresi i bambini. Escluse le presentazioni editoriali, per partecipare è necessario prenotare all’indirizzo casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it oppure telefonare al numero 3428857347.

Info, aggiornamenti e approfondimenti su culturara.it.

Sabato 20 aprile: ore 14, Casa della Cultura Italo Calvino

Manifesto selvatico – Restituzione del laboratorio

Sabato 20 aprile: ore 16:30, Casa della Cultura Italo Calvino

Attraverso il mare – Laboratorio di pittura (7-11 anni) con Josè Moncada

Sabato 20 aprile: ore 18:30, Casa della Cultura Italo Calvino

Bello mondo – Presentazione editoriale con Elisa Palazzi e Federico Taddia in dialogo con Stefano Dardani, Biblioteca Rinaldo Veronesi

Sabato 20 aprile: ore 21:00, Teatro Spazio Renzo

Non abbiate paura. Grand Hotel Albania

Domenica 21 aprile: ore 16:30, Casa della Cultura Italo Calvino

Arare il mare – Laboratorio di pittura a cura di Alessandro Saturno

Domenica 21 aprile: ore 18, Casa della Cultura Italo Calvino

A nameless place – Presentazione editoriale

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara