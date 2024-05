Omicidio ad Anzola all’interno della sede della polizia locale

È accaduto oggi pomeriggio, verso le ore 16, all’interno della sede della polizia locale del Comune di Anzola dell’Emilia. Qui, S.S. di 33 anni, ex vigilessa a Sala Bolognese, è rimasta uccisa per un colpo d’arma da fuoco che l’ha raggiunta alla testa. A sparare l’ex collega, G.G. di 57 anni, vigile in servizio ed ex comandante della municipale di Anzola. Vani i tentativi di soccorso prestati proprio dall’uomo.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe parlato di un colpo partito accidentalmente.

Gli investigatori avrebbero inoltre scoperto che tra i due vi fosse stata una relazione, poi interrotta dalla donna. Non viene quindi esclusa una colluttazione, a seguito di un litigio, nel corso della quale dalla pistola d’ordinanza è partito un colpo.