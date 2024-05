Anzola dell’Emilia, lutto cittadino per Sofia Stefani

Un fatto gravissimo ha letteralmente devastato la nostra comunità: l’agente di polizia locale Sofia Stefani, del presidio di Sala Bolognese, è deceduta oggi, ad Anzola, a seguito di un colpo di arma da fuoco. Il tempo e gli inquirenti determineranno chi e perché ha sparato quel colpo. In questa fase a noi questo non deve interessare, e men che meno dobbiamo attivare meccanismi insani di morbosa curiosità. Noi tutti, al contrario, dobbiamo innanzitutto avere il massimo rispetto per le persone e le famiglie coinvolte e devastate da questa brutta vicenda e dobbiamo inoltre esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia di Sofia ed a tutti i suoi cari. Stringiamoci tutti insieme, quindi, nel tentativo quasi impossibile di lenire il dolore di chi oggi piange una perdita tanto importante.

Anche per questi motivi, mi accingo a proclamare il LUTTO CITTADINO.

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi