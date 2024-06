Il Sindaco Falzone sull’aggressione ai Carabinieri avvenuta a Calderara

La misura è colma e direi che venerdì sera (31 maggio ndr) siano stati rimessi i puntini sulle i come si suol dire.

Esprimo, come ho già fatto privatamente, vicinanza ai carabinieri in borghese cui è stata opposta resistenza e faccio un plauso agli uomini di Calderara e alla Compagnia di Borgo Panigale per l’intervento pronto e risoluto portato immediatamente a termine. Con l’Arma da sempre c’è una forte collaborazione per il ripristino della legalità e per perseguire questi soggetti che stanno disturbando la nostra città. Da tempo collaboriamo per arginare questo fenomeno e i risultati stanno arrivando. La misura è piena e questi teppisti vanno assicurati alla giustizia e grazie al lavoro che stiamo portando avanti insieme, in silenzio come deve essere, ognuno per le proprie prerogative e competenze, siamo sulla giusta strada. Rinnovo i ringraziamenti all’Arma per l’attenzione verso questi fenomeni di devianza e per l’attento controllo del territorio, anche a seguito di nostre segnalazioni. E faccio un appello ai cittadini di segnalare e denunciare sempre ai Carabinieri qualsiasi comportamento illecito che dovessero vedere, anche chiamando il 112.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone