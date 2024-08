Persiceto: arriva il Festival San GiovANNI ’50 dal 30 agosto all’8 settembre

La manifestazione si terrà quest’anno nei weekend del 30, 31 agosto, 1 settembre e 6,7,8 settembre al Centro Sportivo di via Castelfranco, e proporrà un programma eccezionale con tanti spettacoli e appuntamenti da non perdere. Per festeggiare il decimo anniversario si terrà infatti un’edizione straordinaria che vedrà l’esibizione di ben otto band in sei serate, con il raddoppio dei concerti durante i sabati sera, e l’allestimento di una pista da ballo più grande per permettere di far scendere tutti in pista. Altra importante novità di questa edizione è l’After Festival in programma venerdì 30 agosto e venerdì 6 settembre , dalle ore 24.30 alle ore 03.30 presso l’Halto Rooftop dell’I-Point hotel (via Maestri del lavoro n.3) per continuare a ballare all night long.

A fare da cornice al Festival, il pubblico troverà il tradizionale vintage market e un meraviglioso Luna Park. E per gustare al meglio tutti gli appuntamenti della manifestazione sarà attivo anche uno stand gastronomico con cucina tradizionale e piadina. Lunedì 2 e martedì 3 settembre si terrà poi il Dance Camp con i campioni mondiali di Boogie Woogie 2022, per due giorni di workshop con Dimitri & Alexsia.

VisitPersiceto si terrà la visita guidata “A passo di Swing!”: Miriam Forni accompagnerà i partecipanti in un itinerario insolito e poco conosciuto per ripercorrere luoghi e personaggi indimenticabili nella Persiceto del boom economico e sociale del dopoguerra. Per info e prenotazioni: Sabato 7 settembre inoltre alle ore 18 nell’ambito disi terrà la visita guidata: Miriam Forni accompagnerà i partecipanti in un itinerario insolito e poco conosciuto per ripercorrere luoghi e personaggi indimenticabili nella Persiceto del boom economico e sociale del dopoguerra. Per info e prenotazioni: cultura.turismo@comunepersiceto.it, cell. 366-7174987. Il Festival San GiovANNI ’50, giunto quest’anno alla sua decima edizione, è promosso dall’associazione culturale “Pensieri in Swing” in collaborazione col Comune di Persiceto e l’Associazione Pro Loco di San Giovanni in Persiceto. L’evento rientra inoltre nell’ambito di “Bologna Estate 2024”, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Programma della manifestazione

Primo weekend

Venerdì 30 agosto grande ritorno di Wild Meg and The Mellow Cats, che con spirito ironico e travolgente porteranno sul palco un repertorio ricercato e accattivante ispirato ai grandi nomi del blues. Ad accompagnare la serata il dj set by Beppe Dj.

Sabato 31 agosto doppio concerto: in apertura Jade and The Bounce Clowns, giovani di talento che spaziano dallo swing al rhythm&blues, con un tocco di rock’n’roll e, a seguire, Roberta Vaudo & The Blue Whistle Big Band. Questa big band di nove elementi accompagnerà Roberta Vaudo, cantante poliedrica, che rievocherà le grandi voci del panorama rythm&blues anni’50. Non mancherà il contest “Pin up fashion show”, sfilata in abbigliamento anni ’40 e ’50. A seguire dj set by Crazy Swinger.

Domenica 1 settembre sarà un’altra big band a salire sul palco con The Hot Crew Rock’n’roll big band, undici elementi pronti a far scatenare il pubblico a ritmo di boogie woogie, swing, lindy hop e rock’n’roll. Al termine dj set by Mc Fly’55 dj.

Secondo weekend

Venerdì 6 settembre apriranno il secondo fine settimana i Black Ball Boogie. Il noto trio bolognese incontra la classe e la bellezza della giovane cantante Virginia e la loro collaborazione prende il volo dando vita a una performance strabiliante. A seguire dj set by Mickey Melodies.

Sabato 7 settembre è di nuovo il momento della doppia band. In apertura Martini and The Olives porteranno sul palco la loro selezione di infuocato boogie woogie e potente rythm’nblues. A seguire, direttamente da Zagabria, Billie & The Kids! Guidati dalla potente voce di Miss Ana (alias Billie) proporranno brani originali e cover molto famose di Etta James e altri grandi del Rhythm & Blues, per uno spettacolo straordinario. A seguire dj set by Grilli Dj.

Domenica 8 settembre chiuderanno il decennale The Good Fellas feat. Robbie D. – Miss T. Rachael Doe che ritornano sul palco del Festival San GiovANNI ’50 con il consueto carico di swing e rock’n’roll, accompagnati da queste tre magnifiche regine del Rhythm’n’Blues per un concerto da togliere il fiato. A concludere dj set by Axel Woodpecker. Tutte le sere inoltre lezione gratuite di ballo alle ore 19.00 in collaborazione con le principali scuole di ballo: The Cotton Club, Crazy Swing School, Swing Fly Dance, Outatime Swing Dance School, Ritmo Danza, Level 059 Dance Academy e The Happy Swingers. Non mancherà inoltre l’esposizione American Cars curata dagli American Brothers.

Ufficio stampa Comune Persiceto