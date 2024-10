In arrivo il “Festival delle religioni” di Persiceto

Il “Festival delle religioni – Vie d’incontro”, promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto e giunto alla sua settima edizione, esplora quest’anno il tema del silenzio come spazio di riflessione, ascolto e accoglienza.

“Molte tradizioni religiose – dichiara Maura Pagnoni, assessore alla Cultura del Comune di Persiceto – condividono il silenzio come spazio di riflessione profonda, come strumento per entrare in contatto con la spiritualità. Nel dialogo interreligioso, il silenzio diventa un atto di rispetto reciproco, superando le differenze tra fedi e creando uno spazio neutro dove ognuno può essere ascoltato senza giudizi. In quest’epoca dove tutto sembra dover essere detto subito e chi urla di più vince, il silenzio diventa per tutti un valore essenziale per ascoltare, riflettere e dialogare davvero. Ognuno degli ospiti della settima edizione del Festival offrirà una prospettiva unica sul potere del silenzio. Vi invitiamo a partecipare per scoprire e vivere queste esperienze”.

Il programma prenderà avvio venerdì 4 ottobre alle ore 21, al Teatro Comunale (corso Italia 72), con Lella Costa che presenta “Ciò che possiamo fare”, il suo libro dedicato alla vita straordinaria di Edith Stein: filosofa, suora e martire. Un dialogo emozionante su libertà, spiritualità e impegno per i diritti umani.

Sabato 5 ottobre, alle ore 10:30 al Chiostro di San Francesco (piazza Carducci 9), si terrà l’incontro con il Venerabile Alak Tsawa Tulku Rinpoche per una lezione di saggezza e spiritualità, guidata da una delle massime autorità della tradizione tibetana. Alle ore 16:30 seguirà l’incontro con il maestro Riccardo Pesce e la maestra Kotoko Iwakura (allievi del Bokushinkai del maestro Norio Nagayama) che daranno una dimostrazione di Shodō, l’arte della calligrafia giapponese, accompagnata da letture di poesie giapponesi. Un’esperienza che unisce arte, disciplina e poesia, per immergersi nella bellezza della cultura orientale.

Sempre sabato 5 ottobre, alle ore 21, al Teatro Comunale, David Riondino e Padre Guidalberto Bormolini ci offriranno una serata di musica e riflessione spirituale. Un dialogo artistico tra due mondi, per esplorare insieme il rapporto tra arte, fede e vita interiore.

Domenica 6 ottobre, infine, alle ore 18:30, Max Casacci, fondatore dei Subsonica, presenta “Earthphonia”: una sinfonia naturale che trasforma i suoni della Terra in musica, invitandoci a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente attraverso un’esperienza sonora unica.

Venerdì 4 e domenica 6 ottobre dalle ore 17 alle 19 e sabato 5 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, nell’Ex Chiesa di San Francesco si potrà visitare l’installazione video “Il silenzio nelle arti performative”.

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti. Gli appuntamenti di Lella Costa, David Riondino e Padre Guidalberto Bormolini e Max Casacci sono sold out, si consiglia però di presentarsi fisicamente 45 minuti prima per la lista d’attesa sul posto, che scorrerà in base alle defezioni degli iscritti già prenotati.

