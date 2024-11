Scopri il tuo stile con l’eyewear più esclusivo

Il Centro Ottico Crevalcore vi aspetta sabato 7 dicembre 2024, dalle 10 alle 19, presso “GALLERIA 55 MODA ARTE DESIGN” per un evento esclusivo in cui le più raffinate proposte di eyewear incontreranno il mondo del fashion design. Un’ampia selezione di montature sarà affiancata da un ospite d’eccezione, il make up artist Daniele Peluso, che riceverà su appuntamento per guidare la clientela nella selezione dell’occhiale più adatto in relazione alla forma, alle cromie, proporzioni e caratteristiche del viso. Peluso, consulente d’immagine di numerosi volti del mondo della musica, del cinema e dello sport come Federica Pellegrini, Rossy de Pama, Isabella Rossellini, Senhit, Shakira e Ditonellapiaga, accoglierà i clienti per l’intera durata dell’evento presso gli spazi di via Giuseppe Garibaldi 55, a Crevalcore.

Prenota la tua consulenza con Daniele Peluso a questo link: https://www.centrootticocrevalcore.it/evento-esclusivo-eyewear-x-fashion-design/