A Persiceto appuntamento con la premiazione “Città dello Sport 2024”

La tradizionale premiazione “Città dello Sport 2024”, che riconosce i meriti conseguiti nell’ultimo anno da atleti, associazioni, tecnici e dirigenti di Persiceto o che sono comunque attivi all’interno di associazioni sportive dilettantistiche persicetane, si terrà quest’anno sabato 21 dicembre alle ore 18 presso il locale Teatro comunale (corso Italia 72).

“Siamo felici e orgogliosi – dichiara l’assessore allo Sport Valentina Cerchiari – di riproporre la manifestazione La Città dello Sport, la consueta premiazione per meriti sportivi che vede coinvolto il mondo dell’associazionismo sportivo persicetano e le tantissime persone che ne fanno parte. Ad atleti, associazioni, tecnici e dirigenti va il nostro ringraziamento per la passione, la dedizione e l’impegno quotidiani. Quest’anno i premi saranno in totale centocinquanta, suddivisi in individuali, di coppia o di squadra, saranno inoltre consegnate sette targhe speciali. I premiati sono tesserati di ben quindici associazioni sportive locali”.

Per l’occasione i premi saranno consegnati dall’Assessore allo Sport Valentina Cerchiari e dal Presidente della Consulta allo Sport di Persiceto e fiduciario Coni dei Comuni Terred’Acqua Enrico Belinelli. Sarà inoltre presente il sindaco Lorenzo Pellegatti. Alla manifestazione potranno partecipare unicamente i premiati accompagnati da allenatori o dirigenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche locali di appartenenza.

Lorenza Govoni – Ufficio stampa comune Persiceto