Persiceto: Cristina Petit presenta il suo ultimo libro

Venerdì 6 dicembre, ore 18

Centro Sociale “La Stalla”

via Carbonara 41/A – S.G. Persiceto

presentazione del libro di Cristina Petit

“Scritto per te. La grande storia dei bambini che ispirarono i più famosi personaggi di ogni tempo” (Solferino)

Il viaggio nel tempo che Cristina Petit intraprende in queste pagine è ricco, documentato, appassionante. Riscopre lettere, memorie, documenti, ricostruisce con empatia e vivacità narrative le trame di molte vite e di diverse epoche. E di pagina in pagina disegna una vera e propria dimensione alternativa della storia della letteratura per l’infanzia: quella che nasce dallo sguardo stesso dei bambini.

Iniziativa a cura di BibliotechiAmo.