Persiceto: conosci il progetto di Controllo di Vicinato?

Proseguono gli incontri pubblici per conoscere meglio l’iniziativa e i gruppi già attivi sul territorio.

Martedì 21 gennaio alle ore 19, presso il Circolo Arci-Asd Amola Piolino, si terrà un incontro pubblico rivolto in particolare ai cittadini residenti nella zona attiva di controllo di vicinato di Amola.

A questo incontro seguirà quello di martedì 28 gennaio, dedicato alle zone Lorenzatico e Zenerigolo.

Il “Controllo di vicinato” è un progetto di sorveglianza del territorio, attivo dal 2016, che coinvolge diverse zone del capoluogo e delle località. L’iniziativa prevede la partecipazione attiva dei cittadini che, attraverso gruppi WhatsApp si tengono costantemente in contatto tra loro per segnalare anomalie o possibili situazioni di pericolo a fini preventivi; in caso di necessità, alcuni coordinatori funzionano da collegamento con gli agenti della Polizia Locale.

