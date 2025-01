Persiceto: finanziato un progetto per l’economia di prossimità

Il Comune di Persiceto, dopo aver partecipato al bando per la promozione dell’economia di prossimità promosso dalla Città Metropolitana, è risultato assegnatario di 22.500 euro che saranno utilizzati per rivitalizzare il tessuto commerciale tramite il censimento di locali sfitti nel centro storico, la riassegnazione a prezzi calmierati degli stessi negozi e il posizionamento di un pop up store per dare visibilità alle eccellenze del territorio.

I Comuni di San Giovanni in Persiceto e Castel San Pietro Terme sono risultati i beneficiari del contributo previsto dal bando metropolitano per la promozione dell’economia di prossimità. Le risorse, provenienti dall’avanzo di Bilancio 2023 della Città metropolitana di Bologna, ammontano a un totale di 45.000 euro e sono state suddivise tra i due beneficiari: 22.500 euro al Comune di San Giovanni in Persiceto e 22.500 euro al Comune di Castel San Pietro Terme.

“La notizia dell’assegnazione del finanziamento di 22.500 euro – dichiara Alessandro Bracciani, assessore alle attività produttive del Comune di Persiceto – ci rende molto felici perché ci consentirà di avviare un progetto specifico a sostegno della nostra economia di prossimità. L’obiettivo è rivitalizzare il tessuto commerciale attraverso vari step: il censimento degli spazi commerciali sfitti presenti nel centro storico, l’avvio di un dialogo con i proprietari per favorire la riassegnazione a prezzi calmierati degli stessi negozi e il posizionamento di un pop-up store che dia visibilità alle eccellenze e alle tipicità del territorio favorendo, di riflesso, una ricaduta positiva sull’acquisto di quegli stessi prodotti nei negozi. All’interno del progetto abbiamo inoltre previsto l’organizzazione di eventi nel centro storico per il rilancio socio-economico del territorio”.

Ufficio stampa Comune Persiceto